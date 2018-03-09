Встреча Трампа и Ким Чен Ына может открыть путь к урегулированию — Лавров

Российская сторона считает важным, чтобы встреча американского лидера Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына открыла путь к урегулированию.

Такое заявление сделал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Министр подчеркнул важность того, чтобы эта договоренность о встрече реализовалась и привела к возобновлению полноформатных переговоров с целью урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова.

Накануне южнокорейская делегация, проводившая встречи в Пхеньяне, посетила Вашингтон. Ким Чен Ын предложил Трампу провести встречу, на которую тот согласился. Планируется, что встреча должна состояться до мая текущего года.