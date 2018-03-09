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11:15   9 Марта 2018
Россия
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Встреча Трампа и Ким Чен Ына может открыть путь к урегулированию — Лавров

Встреча Трампа и Ким Чен Ына может открыть путь к урегулированию — Лавров

Российская сторона считает важным, чтобы встреча американского лидера Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына открыла путь к урегулированию.

Такое заявление сделал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Министр подчеркнул важность того, чтобы эта договоренность о встрече реализовалась и привела к возобновлению полноформатных переговоров с целью урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова.

Накануне южнокорейская делегация, проводившая встречи в Пхеньяне, посетила Вашингтон. Ким Чен Ын предложил Трампу провести встречу, на которую тот согласился. Планируется, что встреча должна состояться до мая текущего года.

Автор: Ольга Шпакова
#сша #кндр #лавров #политика #трамп #ким чен ын
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