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11:02   9 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Митинг за отставку действующей власти проходит в центре Киева

Митинг за отставку действующей власти проходит в центре Киева

В центре Киева в парке Тараса Шевченко порядка 200 человек устроили митинг с требованием отставки действующей украинской власти.

Как пишет «Интерфакс-Украина», активисты движения «Рух новых сил», чьим лидером выступает бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, требуют импичмента президента, отставки генерального прокурора и создания Антикоррупционного суда.

В рядах митингующих есть представители ветеранских организаций в камуфляжной форме, а также националисты. Все желающие могут озвучить свою позицию с помощью установленного у памятника микрофона.

Собравшиеся ожидают президента страны Петра Порошенко, который в день рождения Шевченко по традиции возлагает венок к его памятнику. Рядом с площадкой, где развернулся митинг, наблюдается большое число сотрудников полиции.

Автор: Ольга Шпакова
#порошенко #украина #киев #политика #митинг #власть #импичмент
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