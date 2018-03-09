Пентагон: США к 2025 году может лишиться военного превосходства над Россией

Командир сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил, что Вашингтон потеряет военное превосходство перед Москвой в регионе к 2025 году.

Военный считает, что через семь лет российская сторона может поспорить с американской по всем направлениям. Скапаротти отметил, что Пентагон не должен сбавлять оборотов по обновлению вооруженных сил США. Главнокомандующий добавил, что Россия усиливает контроль над морскими путями в Арктике, Соединенные Штаты в этом вопросе отстают.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию 1 марта сообщил о новых типах вооружения. Москва создает новое оружие в ответ на установку систем ПРО США.