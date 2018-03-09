Синоптики пообещали москвичам небольшой снег в субботу

В российскую столицу в субботу вновь придет снег, но он будет идти временами, рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как пишет РИА Новости, снег в субботу будет идти периодически и продлится до воскресенья - в основном он будет идти ночью и в первой половине дня.

В ночь на субботу температура в Москве упадет до 10-12 градусов ниже нуля, днем будет около минус 3-5 градусов. 11 марта немного потеплеет - в ночь на воскресенье температура составит минус 8-10 градусов, а в течение дня будет около 2-4 градусов ниже нуля.

Ранее синоптики предупреждали, что жителей Москвы в начале марта ждут сильные морозы - температура 6 и 7 марта опустится до минус 20 градусов.