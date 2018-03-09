Крупный пожар на химическом заводе в Индии унес жизни трех рабочих

Инцидент произошел на западе Индии в округе Палгар.

В результате инцидента погибли три человека, проинформировала полиция штата. Пожар произошел рано утром. Как сообщают правоохранители, причиной пожара стал взрыв электрического котла, что произошло из-за несоблюдения рабочими правил безопасности.

Огонь успел охватить три соседних завода, сейчас возгорание локализовано. В инциденте также пострадали 13 человек, все они госпитализированы. Власти инициировали расследование происшествия.