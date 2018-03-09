Пушков о призыве США к диалогу: Иногда полезно сообщить, каким оружием располагаешь

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв американского Сената к госсекретарю Рексу Тиллерсону к переговорам с Россией по стратегической стабильности.

В своем микроблоге в соцсети Twitter он отметил, что порой полезно сообщить,каким оружием располагаешь.

В Сенате США впервые призвали к переговорам с Россией по ядерным вооружениям. Иногда полезно сообщить,каким оружием располагаешь. Отрезвляет — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 9, 2018

В обращении Сената США к властям говорилось о том, что глава РФ Владимир Путин упомянул о нескольких новых видах ядерного вооружения, которые разрабатываются в России.

1 марта президент РФ в послании Федеральному Собранию рассказал об образцах новейшего вооружения, которое разрабатывается в стране.