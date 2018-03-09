Абэ обсудит с Трампом ситуацию вокруг Корейского полуострова

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на будущей встрече с президентом США Дональдом Трампом обсудит решение проблемы с КНДР.

Японский политик сообщил о встрече в апреле по итогам телефонных переговоров с американским лидером. Министр отметил, что сейчас Пхеньян демонстрирует готовность к денуклеаризации полуострова. Абэ считает, что это результат совместной работы остальных государств.

Тем не менее, давление на КНДР продолжится, пока страна не предпримет «конкретных мер», заявил премьер. Готовность Трампа к встрече с Абэ подтвердил генсек японского кабмина Есихидэ Суга.