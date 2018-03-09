Австралия может попасть в список стран, против которых США не применят пошлин

Австралию могут освободить от ввозных пошлин на сталь и алюминий, ранее введенных США. Об этом сообщил австралийский премьер-министр Малколм Тернбулл.

Политик сообщил, что его страна намерена добиться такого решения. При этом министр добавил, что США могут быть недовольны партнерскими отношениями с другими странами, однако с Австралией таких проблем нет. Министр торговли Стивен Чобо сообщил, что у Канберры есть 15 дней, чтобы уверить США в правильности включения Австралии в «белый» список.

В минувший четверг президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал закон, согласно которому Вашингтон вводит пошлины на импорт стали и алюминия. В Белом доме подчеркнули, что три страны, Канада, Австралия и Мексика, могут не войти в этот список.