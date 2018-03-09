Около миллиона жителей США остались без электричества из-за снегопада
Более миллиона жителей северо-востока Соединенных Штатов остались без электроэнергии из-за сильных снегопадов. Об этом сообщил телеканал NBC.
Массовые отключения света отмечены в трех крупных населенных пунктах и нескольких штатах. Спецслужбы в этих районах работают в экстренном режиме.
В минувший четверг в США также отменены более 500 авиарейсов. Из-за непогоды погибли по меньшей мере два человека. Снегопады продлятся до 9 марта включительно.