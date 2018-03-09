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8:56   9 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Глава Узбекистана прибыл в Душанбе

Глава Узбекистана прибыл в Душанбе

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в Душанбе с первым официальным визитом. В аэропорту политика встретил коллега, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, высокопоставленные чиновники и почетный караул.

По информации РИА Новости, кортеж с президентами отправился во дворец «Касри Миллат», где пройдут переговоры в формате «один на один», а также в расширенном составе.

Поездка Мирзиеев в Душанбе стала первой с тех пор, когда экс-лидер Узбекистана Ислам Каримов в июне 2000 года посетил Таджикистан. Рахмон в свою очередь посещал Ташкент в январе 1998 года.

Автор: Павел Никифоров
#политика #таджикистан #узбекистан #мирзиеев #рахмон
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