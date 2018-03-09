Глава Узбекистана прибыл в Душанбе

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в Душанбе с первым официальным визитом. В аэропорту политика встретил коллега, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, высокопоставленные чиновники и почетный караул.

По информации РИА Новости, кортеж с президентами отправился во дворец «Касри Миллат», где пройдут переговоры в формате «один на один», а также в расширенном составе.

Поездка Мирзиеев в Душанбе стала первой с тех пор, когда экс-лидер Узбекистана Ислам Каримов в июне 2000 года посетил Таджикистан. Рахмон в свою очередь посещал Ташкент в январе 1998 года.