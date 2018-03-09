Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Ушел из жизни режиссер Павел Подеревянский 

Ушел из жизни режиссер Павел Подеревянский 

 Евгения Миронова наградили за роль князя Мышкина

Евгения Миронова наградили за роль князя Мышкина
Спецоперация в отношении Рубана велась 10 месяцев — МВД Украины

Спецоперация в отношении Рубана велась 10 месяцев — МВД Украины

 «Метили в висок»: на Украине молотками избили активиста-антикоррупционера

«Метили в висок»: на Украине молотками избили активиста-антикоррупционера
Рода Стюарта наградят в рамках музыкальной премии BraVo в Москве 

Рода Стюарта наградят в рамках музыкальной премии BraVo в Москве 

 Шорт-лист Букеровской премии озвучат 12 апреля

Шорт-лист Букеровской премии озвучат 12 апреля
Ушел из жизни режиссер Павел Подеревянский 

Ушел из жизни режиссер Павел Подеревянский 

 Евгения Миронова наградили за роль князя Мышкина

Евгения Миронова наградили за роль князя Мышкина
Спецоперация в отношении Рубана велась 10 месяцев — МВД Украины

Спецоперация в отношении Рубана велась 10 месяцев — МВД Украины

 «Метили в висок»: на Украине молотками избили активиста-антикоррупционера

«Метили в висок»: на Украине молотками избили активиста-антикоррупционера
Рода Стюарта наградят в рамках музыкальной премии BraVo в Москве 

Рода Стюарта наградят в рамках музыкальной премии BraVo в Москве 

 Шорт-лист Букеровской премии озвучат 12 апреля

Шорт-лист Букеровской премии озвучат 12 апреля
8:00   9 Марта 2018
Россия
1353

Травников обсудил развитие метро в Новосибирске

Травников обсудил развитие метро в Новосибирске

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников провел выездное рабочее совещание по вопросам перспективного развития современных видов электротранспорта в Новосибирске. Об этом сообщают местные СМИ.

Травникову были были представлены доклады «О перспективах строительства линий Новосибирского метрополитена» и «О подготовительной работе по реализации проекта «Городская электричка».

Мэр города Анатолий Локоть отметил актуальность вопроса создания наземного железнодорожного транспорта наряду с развитием метрополитена. Он отметил, что проект сможет сократить пробки на дорогах и взять на себя пассажиропоток. 

Согласно проекту, в городе должно появиться четыре остановки. Строительство павильонов и железнодорожных платформ входит в зону ответственности Западно-Сибирской железной дороги.

В начале февраля президент России Владимир Путин во время рабочей поездки поддержал строительство крупных социально значимых объектов в Новосибирске. Также речь шла о строительстве новых станций метро в городе.

Автор: Олег Королев
#метро #новосибирск #врио губернатора #травников
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Россия не придет, но русские ученые останутся. Что будет после отзыва заявки РФ на членство в CERN Россия
Россия не придет, но русские ученые останутся. Что будет после отзыва заявки РФ на членство в CERN
Институт ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) продолжит работать с Европейской организацией по ядерным исследованиям. Как и прежде.
17:30   10 Марта 2018
7970
Польша перешла на «политический визг», защищая монополию на транзит российского газа Россия

Польша перешла на «политический визг», защищая монополию на транзит российского газа

15:24   10 Марта 2018
19058
Ведущий «Первого канала» Шейнин пожалел украинского блогера, который оплевал его в Италии Россия

Ведущий «Первого канала» Шейнин пожалел украинского блогера, который оплевал его в Италии

13:45   10 Марта 2018
34559
Грудинин для народа или народ для Грудинина? Россия

Грудинин для народа или народ для Грудинина?

11:57   10 Марта 2018
1259
Новости smi2.ru
Ведущий «Первого канала» Шейнин пожалел украинского блогера, который оплевал его в Италии

Ведущий «Первого канала» Шейнин пожалел украинского блогера, который оплевал его в Италии

 Польша перешла на «политический визг», защищая монополию на транзит российского газа

Польша перешла на «политический визг», защищая монополию на транзит российского газа

 Россия не придет, но русские ученые останутся. Что будет после отзыва заявки РФ на членство в CERN

Россия не придет, но русские ученые останутся. Что будет после отзыва заявки РФ на членство в CERN

 Военная делегация из США и Канады прибыла на территорию Донбасса

Военная делегация из США и Канады прибыла на территорию Донбасса