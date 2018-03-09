Травников обсудил развитие метро в Новосибирске

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников провел выездное рабочее совещание по вопросам перспективного развития современных видов электротранспорта в Новосибирске. Об этом сообщают местные СМИ.

Травникову были были представлены доклады «О перспективах строительства линий Новосибирского метрополитена» и «О подготовительной работе по реализации проекта «Городская электричка».

Мэр города Анатолий Локоть отметил актуальность вопроса создания наземного железнодорожного транспорта наряду с развитием метрополитена. Он отметил, что проект сможет сократить пробки на дорогах и взять на себя пассажиропоток.

Согласно проекту, в городе должно появиться четыре остановки. Строительство павильонов и железнодорожных платформ входит в зону ответственности Западно-Сибирской железной дороги.

В начале февраля президент России Владимир Путин во время рабочей поездки поддержал строительство крупных социально значимых объектов в Новосибирске. Также речь шла о строительстве новых станций метро в городе.