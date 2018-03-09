При столкновении двух автомобилей в Екатеринбурге пострадали трое детей

При столкновении двух иномарок в Екатеринбурге пострадало четыре человека. Об этом сообщает городской главк ГИБДД.

Дорожная авария произошла на улице 40 лет Октября. Водитель Toyota Camry не справился с управлением, в результате чего машину занесло на «встречку», где он столкнулся с Infiniti.

В результате ДТП пострадали четверо человек: водитель Toyota и трое детей из машины Infiniti. Дети трех и пяти лет находились в детских креслах, 12-летняя девочка была пристегнута ремнем. Врачи зафиксировали перелом ключицы у девочки, еще двое детей получили ушибы.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента. Отмечается, что автомобили серьезно пострадали.