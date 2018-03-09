В Новосибирске в результате ДТП пассажиров зажало в машине

В Новосибирске пассажиров зажало в «Газели» после ДТП на Бердском шоссе. Об этом сообщает местный главк ГИБДД.

Инцидент произошел в 13:40 четверга, неподалеку от остановки «Звездная». Водитель грузового автомобиля, двигаясь в сторону автовокзала, врезался в отбойник.

В результате спасателями пришлось разрезать кузов транспортного средства, чтобы вытащить пассажиров и водителя. Пострадавшего шофера доставили в больницу с сотрясением мозга, ушибами и ссадинами.