Мэр Новосибирска выразил соболезнования близким погибшего в Сирии летчика

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил соболезнования близким старшего лейтенанта Дениса Сафронова, погибшего при крушении российского самолета Ан-26 в Сирии. Об этом сообщается на странице градоначальника в Facebook.

Локоть отметил, что одним из офицером на борту разбившегося транспортного самолета был новосибирец Денис Сафронов. Мэр выразил соболезнования родным, близким и сослуживцам, погибшим в этой трагедии.

Российский самолет Ан-26 разбился в Сирии при посадке на аэродроме Хмеймим во вторник. Находившиеся на борту 39 человек погибли. Минобороны РФ сообщило, что крушение могло произойти из-за технической неисправности.