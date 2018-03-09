Найденному на Урале изумруду массой 1,6 килограмма придумали имя

Найденный в Свердловской области изумруд массой 1,6 килограмма получил имя «Марьин дар». Об этом сообщает пресс-служба корпорации «Ростех».

Как отмечается, после объявления конкурса поступило более двух тысяч заявок. В жюри вошла участница команды КВН «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, актриса Чулпан Хаматова, художник ювелирного дома «Кристалл мечты» Юлия Пузырева и шахтер Матвей Гришин, нашедший изумруд.

По словам Гришина, название идеально подходит месторождению. Шахтер отметил, что Мариинский прииск был назван в честь Марии Египетской ещё в начале позапрошлого века.