Коммунальщики в Москве продолжают вывоз снега в праздничные дни

Столичные коммунальные службы продолжают работу по вывозу снега с городских улиц. Об этом заявил на своей странице в Twitter московский градоначальник Сергей Собянин.

Обрушившийся на Москву снегопад принес более 40 процентов месячной нормы осадков. По словам Собянина, в мартовские праздничные дни все коммунальные предприятия, энергокомпании и экстренные службы переведены на усиленный режим функционирования. Мэр отметил, что вывоз снега не прекращается.