Китай призвал США отменить введенные пошлины на металлы

Китай призвал США как можно скорее отменить пошлины на сталь и алюминий, поскольку они наносят вред. Об этом заявил глава департамента торговой защиты и расследований Минкоммерции Ван Хэцзюнь.

Министр отметил, что Пекин настойчиво выразил свою позицию и озабоченность по данному вопросу через каналы на разных уровнях, а также сделал Вашингтону строгое представление. Отмечается, что Китай оценит ущерб и примет ответные меры.

Ван Хэцзюнь заявил что действия США вызвали серьезный протест со стороны Евросоюза, Бразилии, Австралии, Южной Кореи, Турции, России и других членов ВТО. По его словам, пошлины наносят вред не только интересам других стран, но также и вредят американской стороне.