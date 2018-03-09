Постпред РФ напомнил членам СБ ООН о причинах кризиса на Украине

Постпред РФ при ООН Василий Небензя отверг обвинения Запада в том, что Россия по отношению к Украине является агрессором. Об этом он заявил, выступая на заседании СБ ООН.

Российский дипломат напомнил, что в 2014 на Украине при прямой вовлеченности западных государств произошел государственный переворот. Небензя отметил, что к власти пришли те, кто решил выдавить из Украины все русское и родной для миллионов граждан язык.

Дипломат отметил, что в Крыму и на востоке Украины с такой властью не захотели соглашаться. Небензя напомнил, что крымчане свободно проголосовали за воссоединение с Россией, на Донбасс же обрушились пули. Постпред заявил, что последние четыре года Киев не только воевал со своими гражданами, но и последовательно взращивал в обществе ненависть к России при полном попустительстве Запада.

Небензя отметил, что ключ к решению проблем в стране лежит в руках самих украинцев, но Киев продолжает сваливать проблемы на «российскую агрессию», доказательств которой никто не сумел предъявить.