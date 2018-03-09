СМИ: Еврокомиссию удивило намерение Украины арестовать активы «Газпрома»

Министр энергетики России Александр Новак и зампредседателя ЕК по делам энергетики Энергосоюза Марош Шефчович обсудили намерение Украины арестовать активы «Газпрома». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник среди европейских дипломатов.

Как отмечается, данная инициатива Киева вызвала недоумение у еврокомиссара. Шефчович заверил Новака, что украинская сторона «обещала этого не делать». Собеседник агентства сообщил, что до окончания праздников Еврокомиссия не сможет запросить у Киева обоснований для таких заявлений.

В декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин во время визита сербского премьера Александра Вучича в Россию сообщил, что Сербия может стать одним из ключевых транзитеров российского газа. По словам российского лидера, сейчас обсуждается участие страны в проекте «Турецкий поток».