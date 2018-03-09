В Вашингтоне раскрыли подробности попытки проникновения в посольство РФ

Пытавшийся проникнуть на территорию посольства РФ в Вашингтоне мужчина был задержан после потасовки рядом со зданием диппредставительства. Об этом сообщает пресс-служба города.

РИА «Новости» сообщили в городской администрации, что 29-летний Александр Кейт Адамс был задержан за незаконное проникновение и нападение. Отмечается, что остальными вопросами будет заниматься Секретная служба США.

Как отмечается, нарушитель пытался проникнуть на территорию посольства РФ. Позже он устроил потасовку на заправочной станции неподалеку. После его задержала Секретная служба.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что США далеко не всегда действуют честными методами. Он также сообщил, что министерство завершило подготовку к судебным процедурам по иску о ситуации вокруг дипсобственности РФ в соответствии с поручением российского президента Владимира Путина.