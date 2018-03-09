В Белом доме подтвердили согласие Трампа встретиться с Ким Чен Ыном

В Белом доме подтвердили согласие американского лидера Дональда Трампа на встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации президента США Сара Сандерс.

Накануне советник южнокорейского президента по безопасности Чон Ый Ен заявил, что Ким Чен Ын готов к денуклеаризации и к личной встрече с Трампом. Встреча должна пройти до мая.

Сандерс отметила, что Трамп примет приглашение встретиться в том месте и в то время, которые будут определены. По ее словам, американская сторона с нетерпением ожидает денуклеаризации. При этом она отметила, что санкции и максимальное давление должны сохранятся.