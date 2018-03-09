СМИ: На Украине задержан глава Центра освобождения пленных

На Украине правоохранители задержали главу центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники.

Как отмечается, Рубана задержали на блокпосту на линии разграничения в Донбассе. Знакомые с ситуацией волонтеры предположили, что активиста могли задержать за попытку пересечь границу с запрещенными предметами.

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука на своей странице в Facebook подтвердил факт задержания. По его словам, Рубан намеревался провезти «арсенал оружия». Чиновник также опубликовал фотографию, где видно несколько десятков автоматов Калашникова и снаряды для РПГ.

Владимир Рубан занимается переговорами по обмену пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками с 2014 года. В феврале минувшего года он посетил ДНР и ЛНР, нарушил порядок пересечения линии. После этого СБУ аннулировала разрешение Рубана на выезд в республики.