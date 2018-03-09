Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Ушел из жизни режиссер Павел Подеревянский 

Ушел из жизни режиссер Павел Подеревянский 

 Евгения Миронова наградили за роль князя Мышкина

Евгения Миронова наградили за роль князя Мышкина
Спецоперация в отношении Рубана велась 10 месяцев — МВД Украины

Спецоперация в отношении Рубана велась 10 месяцев — МВД Украины

 «Метили в висок»: на Украине молотками избили активиста-антикоррупционера

«Метили в висок»: на Украине молотками избили активиста-антикоррупционера
Рода Стюарта наградят в рамках музыкальной премии BraVo в Москве 

Рода Стюарта наградят в рамках музыкальной премии BraVo в Москве 

 Шорт-лист Букеровской премии озвучат 12 апреля

Шорт-лист Букеровской премии озвучат 12 апреля
Ушел из жизни режиссер Павел Подеревянский 

Ушел из жизни режиссер Павел Подеревянский 

 Евгения Миронова наградили за роль князя Мышкина

Евгения Миронова наградили за роль князя Мышкина
Спецоперация в отношении Рубана велась 10 месяцев — МВД Украины

Спецоперация в отношении Рубана велась 10 месяцев — МВД Украины

 «Метили в висок»: на Украине молотками избили активиста-антикоррупционера

«Метили в висок»: на Украине молотками избили активиста-антикоррупционера
Рода Стюарта наградят в рамках музыкальной премии BraVo в Москве 

Рода Стюарта наградят в рамках музыкальной премии BraVo в Москве 

 Шорт-лист Букеровской премии озвучат 12 апреля

Шорт-лист Букеровской премии озвучат 12 апреля
4:22   9 Марта 2018
Ближнее зарубежье
156

СМИ: На Украине задержан глава Центра освобождения пленных

СМИ: На Украине задержан глава Центра освобождения пленных

На Украине правоохранители задержали главу центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники.

Как отмечается, Рубана задержали на блокпосту на линии разграничения в Донбассе. Знакомые с ситуацией волонтеры предположили, что активиста могли задержать за попытку пересечь границу с запрещенными предметами.

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука на своей странице в Facebook подтвердил факт задержания. По его словам, Рубан намеревался провезти «арсенал оружия». Чиновник также опубликовал фотографию, где видно несколько десятков автоматов Калашникова и снаряды для РПГ.

Владимир Рубан занимается переговорами по обмену пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками с 2014 года. В феврале минувшего года он посетил ДНР и ЛНР, нарушил порядок пересечения линии. После этого СБУ аннулировала разрешение Рубана на выезд в республики.

Автор: Олег Королев
#украина #рубан #центр освобождения пленных
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Россия не придет, но русские ученые останутся. Что будет после отзыва заявки РФ на членство в CERN Россия
Россия не придет, но русские ученые останутся. Что будет после отзыва заявки РФ на членство в CERN
Институт ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) продолжит работать с Европейской организацией по ядерным исследованиям. Как и прежде.
17:30   10 Марта 2018
7970
Польша перешла на «политический визг», защищая монополию на транзит российского газа Россия

Польша перешла на «политический визг», защищая монополию на транзит российского газа

15:24   10 Марта 2018
19058
Ведущий «Первого канала» Шейнин пожалел украинского блогера, который оплевал его в Италии Россия

Ведущий «Первого канала» Шейнин пожалел украинского блогера, который оплевал его в Италии

13:45   10 Марта 2018
34559
Грудинин для народа или народ для Грудинина? Россия

Грудинин для народа или народ для Грудинина?

11:57   10 Марта 2018
1259
Новости smi2.ru
Ведущий «Первого канала» Шейнин пожалел украинского блогера, который оплевал его в Италии

Ведущий «Первого канала» Шейнин пожалел украинского блогера, который оплевал его в Италии

 Польша перешла на «политический визг», защищая монополию на транзит российского газа

Польша перешла на «политический визг», защищая монополию на транзит российского газа

 Россия не придет, но русские ученые останутся. Что будет после отзыва заявки РФ на членство в CERN

Россия не придет, но русские ученые останутся. Что будет после отзыва заявки РФ на членство в CERN

 Военная делегация из США и Канады прибыла на территорию Донбасса

Военная делегация из США и Канады прибыла на территорию Донбасса