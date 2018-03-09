Постпред РФ при ООН обсудил с замглавы МИД Швеции ситуацию в Сирии

Постпред РФ при ООН Василий Небензя встретился с первым заместителем главы МИД Швеции Анникой Седер. Об этом сообщает пресс-служба российского представительства при ООН.

Отмечается, что на встрече особое внимание было уделено ситуации в Сирии в свете принятия резолюции СБ 2401, обстановке на востоке Украины, а также северокорейскому досье. Подчеркивалось, что диалог и дипломатические методы являются единственным эффективным путем урегулирования разногласий.

Летом минувшего года президент России Владимир Путин предупредил, что если Швеция вступит в НАТО, то это негативно отразиться на отношениях между странами. Российский лидер отметил, что решение о целесообразности такого шага должны принимать только сами шведы.