СМИ: Трамп согласился на встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп согласился встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает ABC со ссылкой на южнокорейского дипломата.

По данным телеканала, Трамп намерен встретиться с северокорейским лидером до мая. При этом представитель Южной Кореи отметил, что учения США и их союзников должны продолжаться.

Ранее СМИ сообщили, что южнокорейские представители объявят о намерении главы КНДР Ким Чен Ына встретиться с американским президентом Дональдом Трампом. Также отмечалось, что Сеул передал Трампу письмо от лидера Северной Кореи.