Глава латвийской контрразведки рассказал о «тихих выдворениях» в Россию

Бюро по защите конституции Латвии проводит «тихие» депортации, в основном в Россию. Об этом сообщил глава контрразведки Янис Майзитис.

По его словам, основной задачей бюро является разведка и контрразведка, при этом не всегда речь идет об уголовном преследовании. Майзитис отметил, что существуют случаи выдворения из Латвии как оглашаемые, так и «тихие». По его словам, в таких случаях привлекаются дипломатические службы и возможет обмен нотами между министерствами стран.

Глава бюро отметил, что публичных сообщений о числе «тихих» депортаций не будет. Он также сообщил, что выдворения происходит в ситуациях, близких к уголовно наказуемых деяниям.