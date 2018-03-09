СМИ: Трампу передали письмо от Ким Чен Ына

Прибывшая в США после переговоров с КНДР южнокорейская делегация передала американскому лидеру Дональду Трампу письмо от главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает CNN со ссылкой на зарубежные дипломатические источники.

Как отмечается, прибывшая в Вашингтон делегация из Южной Кореи вручила послание от Ким Чен Ына в Белый дом для Трампа в четверг. Также отмечается, что представители Сеула и Вашингтона сделают официальное заявление по итогам встречи в 19.00 (3.00 мск пятницы).

Ранее администрация президента Южной Кореи сообщила, что во время состоявшихся в Пхеньяне переговоров между южнокорейской делегацией и лидером КНДР Ким Чен Ыном северокорейская сторона подтвердила приверженность денуклеаризации в случае, если Пхеньяну ничего не будет угрожать.