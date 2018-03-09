Украинский сайт «Миротворец» призвал стрелять в священников РПЦ

Украинский портал «Миротворец» назвал священников РПЦ боевыми единицами и призвал военных стрелять в них. Об этом сообщается на странице сайта в Facebook.

Как отмечается, украинские военнослужащие должны помнить о том, что «московские и промосковские» священнослужители являются «боевыми единицами», а под их рясами якобы может быть скрыт автомат. Подчеркивается, что никаких исключений не должно быть при их проверках. В заявлении «Миротворца» говорится, что при малейшей угрозе жизни со стороны священников РПЦ украинским военным следует стрелять без раздумий.

Украинский портал «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых публикуют данные «изменников», журналистов и ополченцев. Его деятельность неоднократно подвергалась критике.