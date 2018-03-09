Президент США объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия

Американский лидер Дональд Трамп официально объявил о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий. Его выступление транслировал телеканал Fox News.

Президент США заявил, что производители из других стран демпингуют цены. По его словам, американская промышленность подорвана в данных отраслях, и по этой причине только один Китай за месяц производит столько стали, сколько США это делает за год.

Трамп отметил, что компании, которые не хотят платить налог, могут перенести свою фабрику в США, и тогда выплат не будет.

При этом президент США отметил, что Вашингтон не станет вводить пошлины на сталь и алюминий 15 дней, в течение которых США будут наблюдать за реакцией торговых партнеров. Также он допустил исключения из новых пошлин для стран, продукция которых не угрожает национальной безопасности США. В частности, речь идет о Канаде и Мексике.