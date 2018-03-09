Госдеп не имеет данных о том, кто ответственен за отравление Скрипаля

В Госдепе не располагают данными о том, кто может быть ответственным за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Об этом заявила официальный представитель ведомства Хезер Науэрт.

По ее словам, в Вашингтоне не знают, кто ответственен за атаку. Науэрт отметила, что сейчас британское правительство ведет расследование и поэтому в США не хотят забегать вперед.

Ранее глава МВД Великобритании Эмбер Радд заявила, что расследование инцидента со Скрипалем должно основываться на фактах, а не на слухах.

Пятого марта стало известно, что в британском Солсбери 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь почувствовали себя плохо из-за «воздействия неизвестного вещества». СМИ сообщили, что пострадавшие находятся в состоянии комы.