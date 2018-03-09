Сенат США призвал к переговорам с Россией после слов Путина о новом оружии

Сенаторы из Демократической партии США обратились к госсекретарю с призывом начать с Россией диалог по стратегической стабильности после заявлений президента РФ Владимира Путина о новом вооружении. Об этом говорится в совместном письме законодателей.

Как отмечается, стратегический диалог между странами стал актуальнее после выступления Путина, в котором он упомянул о нескольких новых видах ядерного вооружения, в том числе крылатую ракету и ядерный подводный беспилотник. В письме отмечается, что сейчас российская сторона не ограничена договором СНВ-3 и если эти вооружения будут развернуты, это якобы приведет к дестабилизации ситуации.

Под письмом подписались сенаторы-демократы Дайан Файнстин, Джефф Меркли, Эдвард Марки и независимый сенатор Берни Сандерс.