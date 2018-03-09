На Украине предложили изменить текст гимна

Украинский депутат Нестор Шуфрич предложил внести правки в текст государственного гимна. Об этом он заявил в эфире украинского телевидения.

По его мнению, нужно изменить первые слова гимна для того, чтобы он не начинался трагически. Шуфрич отметил, что в гимне уже есть одна правка.

Нардеп заявил, что строчку «еще не умерла Украина и слава, и воля» нужно заменить на «будет вечно Украина, ее слава и воля». По его мнению, украинцы должны «быть запрограммированы на жизнь».

Ранее сообщалось, что в Германии предложили сделать гимн «гендерно нейтральным». При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не видит необходимости в этом.