В Совфеде назвали началом истерики‍ заявление Порошенко о разрушении России

Заявления украинского президента Петра Порошенко о «разрушении» России из-за газового спора между «Нафтогазом» и «Газпромом» является проявлением истерики. Об этом заявил RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее президент Украины в интервью Financial Times обвинил Россию в нарушении норм международного права. По его словам, РФ «не уважает закон», в результате чего она «будет полностью разрушена».

По словам сенатора, заявления Порошенко свидетельствуют о начале истерики. Джабаров в интервью RT подчеркнул, что украинский президент осознает бесполезность «выламывания рук» «Газпрому». Также он отметил, что после завершения строительства «Северного потока-2» украинский трубопровод станет «грудой металла».

Также Джабаров отметил, что заявления президента Украины о соблюдении законности вызывают вопросы. Он напомнил, что Порошенко возглавил страну в после госпереворота.