СМИ сообщили о скором уходе сенатора Маккейна из Конгресса США

Сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн, известный как активный сторонник антироссийских санкций, в ближайшее время уйдет из Конгресса США. Об этом сообщает True Pundit со ссылкой на источники в конгрессе.

Отмечается, что конгрессмены уже исходят из того, что Маккейн завершает работу в Сенате. Источник сообщил, что Демократическая партия США уже начала искать кандидата для выдвижения на досрочных выборах нового сенатора от штата Аризона.

Сейчас 81-летний политик возглавляет комитет по делам вооруженных сил. Из-за болезни он с начала года почти не участвует в работе.

Маккейн находится на должности уже более трех десятков лет. В декабре минувшего года стало известно, что летом у него нашли рак мозга. Сенатор лечится в одной из клиник около Вашингтона.