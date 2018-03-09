В Чили одиннадцать стран подписали соглашение по ТТП без США

Главы министерств иностранных дел 11 стран Америки и Азии подписали соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве без участия США. Об этом сообщается на странице Twitter МИД Чили.

Как отмечается, стороны подписали обновленные современные правила международной торговли. В чилийском МИД отметили, что это произошло в момент, когда некоторые страны склоняются к протекционизму.

Также в ведомстве подчеркнули, что ранее никто бы не подучал, что соглашение будет заключено в Чили и без участия в США .

Соглашение о ТТП было аключено в октябре 2015 года. В его рамках планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В январе 2017 американский лидер Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения, после чего оно было переработано.