Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Ушел из жизни режиссер Павел Подеревянский 

Ушел из жизни режиссер Павел Подеревянский 

 Евгения Миронова наградили за роль князя Мышкина

Евгения Миронова наградили за роль князя Мышкина
Украинский блогер раскрыл подробности плана Порошенко по зачистке Донбасса

Украинский блогер раскрыл подробности плана Порошенко по зачистке Донбасса

 Спецоперация в отношении Рубана велась 10 месяцев — МВД Украины

Спецоперация в отношении Рубана велась 10 месяцев — МВД Украины
Рода Стюарта наградят в рамках музыкальной премии BraVo в Москве 

Рода Стюарта наградят в рамках музыкальной премии BraVo в Москве 

 Шорт-лист Букеровской премии озвучат 12 апреля

Шорт-лист Букеровской премии озвучат 12 апреля
Ушел из жизни режиссер Павел Подеревянский 

Ушел из жизни режиссер Павел Подеревянский 

 Евгения Миронова наградили за роль князя Мышкина

Евгения Миронова наградили за роль князя Мышкина
Украинский блогер раскрыл подробности плана Порошенко по зачистке Донбасса

Украинский блогер раскрыл подробности плана Порошенко по зачистке Донбасса

 Спецоперация в отношении Рубана велась 10 месяцев — МВД Украины

Спецоперация в отношении Рубана велась 10 месяцев — МВД Украины
Рода Стюарта наградят в рамках музыкальной премии BraVo в Москве 

Рода Стюарта наградят в рамках музыкальной премии BraVo в Москве 

 Шорт-лист Букеровской премии озвучат 12 апреля

Шорт-лист Букеровской премии озвучат 12 апреля
0:19   9 Марта 2018
Весь мир
139

В Чили одиннадцать стран подписали соглашение по ТТП без США

В Чили одиннадцать стран подписали соглашение по ТТП без США

Главы министерств иностранных дел 11 стран Америки и Азии подписали соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве без участия США. Об этом сообщается на странице Twitter МИД Чили.

Как отмечается, стороны подписали обновленные современные правила международной торговли. В чилийском МИД отметили, что это произошло в момент, когда некоторые страны склоняются к протекционизму.

Также в ведомстве подчеркнули, что ранее никто бы не подучал, что соглашение будет заключено в Чили и без участия в США .

Соглашение о ТТП было аключено в октябре 2015 года. В его рамках планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В январе 2017 американский лидер Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения, после чего оно было переработано.

Автор: Олег Королев
#сша #чили #транстихоокеанское партнерство
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Россия не придет, но русские ученые останутся. Что будет после отзыва заявки РФ на членство в CERN Россия
Россия не придет, но русские ученые останутся. Что будет после отзыва заявки РФ на членство в CERN
Институт ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) продолжит работать с Европейской организацией по ядерным исследованиям. Как и прежде.
17:30   10 Марта 2018
7974
Польша перешла на «политический визг», защищая монополию на транзит российского газа Россия

Польша перешла на «политический визг», защищая монополию на транзит российского газа

15:24   10 Марта 2018
19057
Ведущий «Первого канала» Шейнин пожалел украинского блогера, который оплевал его в Италии Россия

Ведущий «Первого канала» Шейнин пожалел украинского блогера, который оплевал его в Италии

13:45   10 Марта 2018
34548
Грудинин для народа или народ для Грудинина? Россия

Грудинин для народа или народ для Грудинина?

11:57   10 Марта 2018
1257
Новости smi2.ru
Ведущий «Первого канала» Шейнин пожалел украинского блогера, который оплевал его в Италии

Ведущий «Первого канала» Шейнин пожалел украинского блогера, который оплевал его в Италии

 Польша перешла на «политический визг», защищая монополию на транзит российского газа

Польша перешла на «политический визг», защищая монополию на транзит российского газа

 Россия не придет, но русские ученые останутся. Что будет после отзыва заявки РФ на членство в CERN

Россия не придет, но русские ученые останутся. Что будет после отзыва заявки РФ на членство в CERN

 Военная делегация из США и Канады прибыла на территорию Донбасса

Военная делегация из США и Канады прибыла на территорию Донбасса