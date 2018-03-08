ДТП с каретой реанимации произошло в Москве, погиб ребенок

В подмосковном Пушкине в четверг произошла авария с участием кареты скорой помощи, в которой находился нуждающийся в незамедлительной помощи восьмимесячный ребенок.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте телеканала РЕН ТВ.

В результате столкновения пострадали три человека. Травмированный врач был вынужден взять ребенка на руки и ловить попутный автомобиль, что отвезти его в больницу, но в итоге малыша спасти не удалось. В настоящее время Обстоятельства автомобильной аварии и причина смерти ребенка устанавливаются.