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23:16   8 Марта 2018
Россия
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ДТП с каретой реанимации произошло в Москве, погиб ребенок

ДТП с каретой реанимации произошло в Москве, погиб ребенок

В подмосковном Пушкине в четверг произошла авария с участием кареты скорой помощи, в которой находился нуждающийся в незамедлительной помощи восьмимесячный ребенок.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте телеканала РЕН ТВ.

В результате столкновения пострадали три человека. Травмированный врач был вынужден взять ребенка на руки и ловить попутный автомобиль, что отвезти его в больницу, но в итоге малыша спасти не удалось. В настоящее время Обстоятельства автомобильной аварии и причина смерти ребенка устанавливаются.  

Автор: Алла Ларионова
#дтп #происшествия #чп #подмосковье #весь мир
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