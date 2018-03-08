Кадыров поздравил женщин с 8 марта

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил всех женщин с Международным женским днем.

Поздравление политик опубликовал 8 марта в своем Telegram-канале. Глава Чечни пожелал женщинам, чтобы не только в этот день, но и все дни в году, к ним относились с уважением и заботой.

Кроме того, он решил отдельно поздравить известных женщин, активно ведущих Telegram-каналы. С 8 марта Кадыров отдельно поздравил Тину Канделаки, Маргариту Симоньян, Настю Кашеварову, Кристину Потупчик, Екатерину Винокурову.