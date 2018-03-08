Церемония инаугурации президента Чехии закончилась сканадалом

Несколько политиков от правых партий В Чехии покинули Владиславский зал Пражского града прямо во время инаугурационной речи новоизбранного президента страны Милоша Земана в знак протеста против его критики независимых СМИ.

Об этом в четверг сообщает Чешское радио. Премьер-министр страны Андрей Бабиш также сообщил о том, что ожидал от избранного на второй срок лидера «иное выступление», которое не разделяло бы общество.

На Пражском граде 8 марта в присутствии около 700 почетных гостей прошла церемония инаугурации президента. Напомним, Земан одержал победу на выборах в январе этого года.