Петерубрженка впала в кому после чаепития

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга женщина была попала в реанимацию из-за отравления психотропным веществом.

По информации СМИ, женщина на вид 30 лет была доставлена в НИИ скорой помощи на улице Будапештской из дома, расположенного по улице Белы Куна. Вскоре ее поместили в токсикологию и диагностировали кому первой степени, а также отравление веществом психотропного действия.

Когда женщина очнулась, то сообщила медикам, что почувствовала себя плохо после того, как выпила чай.