Участники операции в Донбассе вернули Порошенко боевые награды
Участники боев в Донбассе Вильгельм Крой и Виктор Хомяк вернули президенту Украины Петру Порошенко свои боевые награды.
Соответствующая информация содержится в публикации на странице «Движения «Освобождение» Винница» в Facebook. Вместе с текстом опубликована и видеозапись, на которой видно, как один из бойцов заявил о том, что после «избиения побратимов» у стен Верховной рады он не желает владеть наградой, утвержденной подписью действующего президента Украины. В конце речи военный со словами: «Передайте, пожалуйста, Петру Алексеевичу» положил свою медаль на стол перед главой облсовета.