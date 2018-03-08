НАТО отстает от России в Арктическом регионе

Об этом заявил главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти.

Как пишет РИА Новости, он отметил, что в ближайшие годы у России появится возможность контролировать Северный морской путь, в том числе военными средствами.

Скапарротти выразил мнение, что целью России является предоставление безопасности для экономического благополучия Арктики. Если взять во внимание те работы, которые там ведутся, в том числе ремонт старых военных баз, то можно предположить, что спустя какое-то время они возьмут под контроль Северный морской путь, сказал генерал.

Он добавил, что альянс следит за процессом милитаризации Арктики.