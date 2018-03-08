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20:57   8 Марта 2018
Политика
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В российском посольстве поддержали позицию главы МВД Великобритании по делу Скрипаля

В российском посольстве поддержали позицию главы МВД Великобритании по делу Скрипаля

Глава Министерства внутренних дел Британии Эмбер Радд права в своем подходе к расследованию дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

В четверг соответствующее заявление было опубликовано в Twitter на официальной странице посольства РФ в Лондоне.

«Полностью согласны с министром Эмбер Радд: сначала доказательства, а потом выводы по делу мистера Скрипаля. Ответственный политический подход», — подчеркнули в посольстве.

Автор: Алла Ларионова
#россия #лондон #посольство #политика #дело скрипаля
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