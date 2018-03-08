В российском посольстве поддержали позицию главы МВД Великобритании по делу Скрипаля
Глава Министерства внутренних дел Британии Эмбер Радд права в своем подходе к расследованию дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
В четверг соответствующее заявление было опубликовано в Twitter на официальной странице посольства РФ в Лондоне.
Totally agree with Secretary @AmberRuddHR: first evidence then conclusions on Mr Skripal's case. Responsible political approach. pic.twitter.com/2mUnoVnUd6— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) March 8, 2018
«Полностью согласны с министром Эмбер Радд: сначала доказательства, а потом выводы по делу мистера Скрипаля. Ответственный политический подход», — подчеркнули в посольстве.