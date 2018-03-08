Главком НАТО в Европе считает, что Россия боится преимуществ альянса

Россия признает преимущества Североатлантического альянса в случае вооруженного конфликта, выразил мнение главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти.

В ходе слушаний в комитете по ВС сената США он отметил, что Россия имеет ряд преимуществ, в том числе в области обычных вооружений, однако в долгосрочной перспективе у НАТО имеются большие преимущества, которые российская сторона якобы признает и боится.

Также генералу задали вопрос, согласен ли тот с экспертным мнением касательно того, что России удастся «подавить» Альянс огневой мощью в случае вооруженного конфликта в Европе. Скапаротти заявил, что полностью не согласен с этим утверждением.

1 марта российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о новейших российских системах вооружения, в том числе о новейшей крылатой ракете и подводном скоростном беспилотном аппарате.