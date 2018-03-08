В ДНР сообщили о минометных обстрелах со стороны ВСУ
Украинские силовики обстреляли окраины Донецка, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).
В центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе проинформировали, что ВСУ открыли минометный огонь в 18.55 (мск) по направлению Вент.
Накануне сообщалось, что Вооруженные сил Украины обстреляли поселок Старомихайловка, который находится к западу от Донецка. Сообщалось, что было выпущено четыре мины калибра 120 миллиметров.