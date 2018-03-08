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20:19   8 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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В ДНР сообщили о минометных обстрелах со стороны ВСУ

В ДНР сообщили о минометных обстрелах со стороны ВСУ

Украинские силовики обстреляли окраины Донецка, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).

В центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе проинформировали, что ВСУ открыли минометный огонь в 18.55 (мск) по направлению Вент.

Накануне сообщалось, что Вооруженные сил Украины обстреляли поселок Старомихайловка, который находится к западу от Донецка. Сообщалось, что было выпущено четыре мины калибра 120 миллиметров.

Автор: Ольга Шпакова
#всу #днр #политика #обстрел
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