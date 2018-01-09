Около 13 тысяч туристов застряли на швейцарском курорте из-за снегопада

Ростуризм совместно с ситуационно-кризисным центром МИД РФ проверяет, есть ли среди них россияне. Альпийский курорт Церматт особенно популярен среди туристов из Западной Европы и России.

Почти 13 тысяч человек из разных стран оказались заблокированы на популярном курорте Швейцарии из-за сильных снегопадов. По последним данным, полиция проводит воздушную операцию по эвакуации туристов. Об этом сообщает Associated Press.

В населенный пункт Церматт организуют «воздушный мост» с пропускной способностью до ста человек в час. Туристов будут вывозить в безопасное место — до ближайшего населенного пункта Таш.

Местные власти также задействовали дополнительные силы в расчистке автомобильных и железных дорог, которые ведут к горному курорту. Однако на восстановление сообщения потребуется время.