Пушков: Отставка польских министров может снизить накал паранойи

Отставка польских глав Минобороны и МИД Антония Мачеревича и Витольда Ващиковского вряд ли сменит курс властей страны в отношении России, но может помочь снизить накал паранойи. Об этом в своем микроблоге Twitter написал сенатор Алексей Пушков.

Сегодня новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назначил несколько новых министров. Ключевыми стали отставки министра обороны Мачеревича и главы дипведомства Ващиковского.

Отставка глав МИД и МО Польши вряд ли изменит ее курс в отн. России, но может слегка снизить накал паранойи, исходящей из Варшавы. Пора бы. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 9, 2018

Пост министром обороны получил Мариуш Блащак, до этого возглавлявший МВД. Место главы МВД занял Йоахим Бруджиньский — вице-спикер парламента. МИД возглавил Яцек Чапутович, до этого замгоссекретаря в МВД.