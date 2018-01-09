Пушков: Отставка польских министров может снизить накал паранойи
Отставка польских глав Минобороны и МИД Антония Мачеревича и Витольда Ващиковского вряд ли сменит курс властей страны в отношении России, но может помочь снизить накал паранойи. Об этом в своем микроблоге Twitter написал сенатор Алексей Пушков.
Сегодня новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назначил несколько новых министров. Ключевыми стали отставки министра обороны Мачеревича и главы дипведомства Ващиковского.
Пост министром обороны получил Мариуш Блащак, до этого возглавлявший МВД. Место главы МВД занял Йоахим Бруджиньский — вице-спикер парламента. МИД возглавил Яцек Чапутович, до этого замгоссекретаря в МВД.