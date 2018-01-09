Макрон: Франция готова вместе с Китаем ввести против КНДР новые санкции

Французский лидер Эммануэль Макрон рассказал о том, что Франция совместно с Китаем разрабатывает по линии Совета Безопасности ООН новые санкции, направленные против Северной Кореи.

Об этом Макрон заявил в ходе своего визита в КНР, во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином. Как передает агентство ТАСС, Макрон в беседе с Цзиньпином затронул кризисную ситуацию, сложившуюся в связи с разработкой в КНДР оружия массового поражения.

«И здесь я хочу сказать, что мы с самого начала возникновения кризиса совместно работаем в Совете Безопасности ООН над разработкой очередных санкций в отношении Пхеньяна», - отметил президент Франции.

Кроме того, Макрон добавил, что данные действия Франция и Китай предпринимают для того, чтобы снизить напряженность на Корейском полуострове. Для Китая, по мнению президента Франции, ядерная программа КНДР является особенно актуальной в связи с имеющейся у этих стран общей границей.