Коалиция США не будет обсуждать атаку на российские объекты в Сирии

Международная коалиция не видит причин для обсуждения инцидентов в Хмеймиме и Тартусе. Речь идет о нападении боевиков на российские объекты в Сирии.

Коалиция по борьбе с «Исламским государством» (террористическая организация запрещена в РФ) не видит причин обсуждать с российскими военными серию субботних атак. Это не является предметом для обсуждения в рамках канала по предотвращению конфликтных ситуаций, — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Кроме того, коалиция не комментирует операции, проводимые российскими военными или сирийской армией, в которых не участвуют коалиционные силы или ее партнеры.

Ранее в МО РФ подтвердили, что в субботу, 6 января, была предотвращена террористическая атака с использованием беспилотников на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе.