Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Пушков: Отставка польских министров может снизить накал паранойи

Пушков: Отставка польских министров может снизить накал паранойи

 Что дозволено деду, не дозволено прокурору. «Крымская бабка» разгневала Мизулину

Что дозволено деду, не дозволено прокурору. «Крымская бабка» разгневала Мизулину
Власти Украины решили усилить охрану границ страны

Власти Украины решили усилить охрану границ страны

 Медведчук: Попытка заменить российские товары европейскими на Украине провалилась

Медведчук: Попытка заменить российские товары европейскими на Украине провалилась
Около 13 тысяч туристов застряли на швейцарском курорте из-за снегопада

Около 13 тысяч туристов застряли на швейцарском курорте из-за снегопада

 Макрон: Франция готова вместе с Китаем ввести против КНДР новые санкции

Макрон: Франция готова вместе с Китаем ввести против КНДР новые санкции
Пушков: Отставка польских министров может снизить накал паранойи

Пушков: Отставка польских министров может снизить накал паранойи

 Что дозволено деду, не дозволено прокурору. «Крымская бабка» разгневала Мизулину

Что дозволено деду, не дозволено прокурору. «Крымская бабка» разгневала Мизулину
Власти Украины решили усилить охрану границ страны

Власти Украины решили усилить охрану границ страны

 Медведчук: Попытка заменить российские товары европейскими на Украине провалилась

Медведчук: Попытка заменить российские товары европейскими на Украине провалилась
Около 13 тысяч туристов застряли на швейцарском курорте из-за снегопада

Около 13 тысяч туристов застряли на швейцарском курорте из-за снегопада

 Макрон: Франция готова вместе с Китаем ввести против КНДР новые санкции

Макрон: Франция готова вместе с Китаем ввести против КНДР новые санкции
18:17   9 Января 2018
Россия
52

Роскомнадзор обсудит с Facebook политику в отношении аккаунтов россиян

Роскомнадзор обсудит с Facebook политику в отношении аккаунтов россиян

Роскомнадзор планирует провести встречу с представителями Facebook, чтобы обсудить политику соцсети в отношении аккаунтов российских пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ориентировочно встреча пройдет в первой декаде февраля. Политика соцсети относительно россиян станет одним из вопросов на повестке дня.

В ведомстве уточнили, что ответ Facebook на обращение Роскомнадзора в связи с удалением в соцсетях компании аккаунтов Рамзана Кадырова пришел 27 декабря. Судя по появившимся в тот же день публикациям в российских СМИ, содержание письма аналогично текстам писем, которые соцсеть направляла иным адресатам.

В конце декабря Facebook подтвердил, что удалил аккаунты Кадырова, объяснив, что это было необходимо из-за внесения его в санкционный список США, поэтому деактивация аккаунтов — юридическое обязательство компании.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #кадыров #роскомнадзор #общество #facebook
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Что дозволено деду, не дозволено прокурору. «Крымская бабка» разгневала Мизулину Россия
Что дозволено деду, не дозволено прокурору. «Крымская бабка» разгневала Мизулину
Сенатора возмутили грубые формулировки надзорного ведомства. Филолог согласен - «бабке» нет места в деловой переписке.
18:32   9 Января 2018
62
Депутата Госдумы насторожил оптимизм россиян Россия

Депутата Госдумы насторожил оптимизм россиян

18:27   9 Января 2018
60
В Госдуме предложили создать базу данных потенциальных террористов Россия

В Госдуме предложили создать базу данных потенциальных террористов

14:28   9 Января 2018
2621
Найти и уничтожить: эксперт рассказал, как Россия может защититься от дронов боевиков Россия

Найти и уничтожить: эксперт рассказал, как Россия может защититься от дронов боевиков

11:37   9 Января 2018
1474
Новости smi2.ru
Евкуров прокомментировал решение Путина направить в Сирию батальоны из СКФО

Евкуров прокомментировал решение Путина направить в Сирию батальоны из СКФО

 Подозреваемого в убийстве правозащитницы Ноздровской задержали в Киеве

Подозреваемого в убийстве правозащитницы Ноздровской задержали в Киеве

 В Госдуме предложили создать базу данных потенциальных террористов

В Госдуме предложили создать базу данных потенциальных террористов

 Цвет украинской миграции

Цвет украинской миграции