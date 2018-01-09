Роскомнадзор обсудит с Facebook политику в отношении аккаунтов россиян

Роскомнадзор планирует провести встречу с представителями Facebook, чтобы обсудить политику соцсети в отношении аккаунтов российских пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ориентировочно встреча пройдет в первой декаде февраля. Политика соцсети относительно россиян станет одним из вопросов на повестке дня.

В ведомстве уточнили, что ответ Facebook на обращение Роскомнадзора в связи с удалением в соцсетях компании аккаунтов Рамзана Кадырова пришел 27 декабря. Судя по появившимся в тот же день публикациям в российских СМИ, содержание письма аналогично текстам писем, которые соцсеть направляла иным адресатам.

В конце декабря Facebook подтвердил, что удалил аккаунты Кадырова, объяснив, что это было необходимо из-за внесения его в санкционный список США, поэтому деактивация аккаунтов — юридическое обязательство компании.