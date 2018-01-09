Депутата Госдумы насторожил оптимизм россиян

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 83% россиян положительно оценили свою жизненную ситуацию.

Нынешнюю ситуацию в России положительно оценили 73% опрошенных, противоположную оценку дали 23% респондентов.

Однако член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов считает, что к таким данным нужно относиться с осторожностью. В беседе с ИА «Политика Сегодня» депутат заявил, что оптимизм опрошенных объясняется адаптацией к текущей ситуации.

«Я бы с осторожностью относился к таким данным. Откуда должен взяться оптимизм, если за чертой бедности более 20 млн человек, реальные доходы постоянно падают, предприятия банкротятся, банковскую систему лихорадит? Люди просто привыкли и адаптировались к этой ситуации, им кажется, что жизнь стала полегче. Но это оптимизм человека, который скатился в овраг: вроде уже не падает, ноги-руки не сломал, но он все еще на дне и впереди часы долгого подъема обратно», — сказал Михаил Щапов.

Он считает, что такие радужные результаты социологических исследований лишь успокаивают нынешний кабмин.