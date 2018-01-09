Спецкомиссия согласилась с выводами Роскосмоса о причинах аварии блока «Фрегат»

Спецкомиссию создали по поручению вице-премьера Дмитрия Рогозина для проверки причин неудачного пуска блока «Фрегат» и потери спутника «Метеор-М», аппарата «Бауманец-2» и 17 наноспутников.

Председатель Научно-технического совета «Роскосмоса» Юрий Коптев сообщил РИА Новости, что комиссия закончила работу и направила выводы в российское правительство. По его словам, спецкомиссия подтвердила выводы, сделанные аварийной комиссией «Роскосмоса».

«Другой причины не может быть, это как говорится, медицинский факт», — сказал Коптев.